Награда за борьбу с расизмом в футболе

Полузащитник английского футбольного клуба Манчестер Сити Рахим Стерлинг получил премию Sport Industry Award за борьбу с расизмом. Награда ему досталась за принципиальную позицию. На днях в специальной колонке британского издания The Times он рассказал , что не раз подвергался оскорблениям и призвал FIFA ужесточить наказания за проявления расизма.

На церемонии вручения Рахим Стерлинг сказал: "Сначала я думал, что говорю только о личном опыте и не ожидал получить столько внимания. В первый раз я лишь хотел рассказать об этом своим подписчиками в Instagram, но после этого проблему начали широко обсуждать и с тех пор было много попыток что-сто сделать. Я очень рад, что люди прислушиваются и стараются изменить ситуацию к лучшему".

В своей статье в The Times Рахим Стерлинг предложил снимать с клубов очки за оскорбления со стороны болельщиков.

Ранее Профессиональная футбольная ассоциация призвала игроков информировать о случаях проявления расизма.