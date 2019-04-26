Как поссорились Мо Фара и Хайле Гебреселассие

Легендарные легкоатлеты Мо Фара и Хайле Гебреселассие не на шутку поссорились из-за кражи личных вещей британца в отеле, принадлежащем эфиопу. Фара утверждает, что из его номера в Аддис-Абебе пропали два телефона, часы и две с половиной тысячи фунтов стерлингов. По его словам, его особенно возмутило, что ни владелец гостиницы, ни персонал, не изъявили желания ему помочь.

Мо Фара, четырехкратный олимпийский чемпион: "Кто-то в отеле залез в мою сумку, взял мои деньги, мои прекрасные часы, которые жена купила мне в подарок. Этот отель принадлежит Хайле, и когда вы останавливаетесь там на три месяца, очень обидно узнать, что кто-то, у кого есть этот отель и огромная поддержка, ничего не может поделать. В конце концов я просто сказал: "Они ничего не сделают". Так что я просто разочаровался в Хайле".

Гебреселассие, в свою очередь, заявил, что разочарован заявлениями Фары, который, по его словам, отказался пользоваться сейфом или передать деньги на хранение сотрудникам гостиницы. Кроме того бывший эфиопский стайер и марафонец утверждает, что британец ему угрожал.

Хайле Гебреселассие, двукратный олимпийский чемпион: "Он сказал мне перед тем, как покинуть Эфиопию: "Я уничтожу твое имя и имя твоего отеля". Именно это вы можете прочитать в его SMS-сообщении".

Гебреселассие также рассказал, что Фара выселился из отеля, не заплатив положенные две тысячи триста фунтов. Кроме того, по версии эфиопа, в коридоре гостиницы британец напал на супружескую пару постояльцев и мог оказаться в полиции, если бы не его помощь.