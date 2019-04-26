Ска Келлер намерена возглавить Еврокомиссию

Ска Келлер - немецкий политик, член Европарламента от Европейской партии Зеленых, планирует стать следующим председателем Еврокомиссии. Сегодня она пришла в нашу студию принять участие в программе "Политика без цензуры", ответить на вопросы, заданные с помощью видеосвязи и социальных сетей. На фоне растущих протестов по поводу изменения климата Келлер сказала нам, что этот вопрос сейчас один из самых главных на повестке дня.

Ска Келлер, политик: "Проблема климата полностью связана с социальной проблемой. Это касается в первую очередь наименее обеспеченных людей, которые больше всего страдают от изменений климата, людей, деятельность которых вызывает намного меньше выбросов CO2, чем деятельность богатых. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно убедиться, что мы можем заставить тех, кто больше загрязняет, платить больше: это компании, а также наиболее богатые люди. И, например, говорить о цене CO2, которую мы затем можем перераспределить на каждого человека. Это означает, что те, кто беднее, смогут получить от этого больше".

Euronews: "Это ваш ответ на обвинения в том, что агрессивная климатическая политика действительно наносит вред рабочему классу?"

Ска Келлер:"Забавно, что вы называете это агрессивной климатической политикой. Мы пытаемся спасти эту планету, мы стараемся сделать так, чтобы у молодого поколения была живая планета".

Одной из главных тем этой встречи стала также миграция, которая буквально обнажила глубокие трещины в Европейском Союзе.

Ска Келлер:"Я не могу согласиться с тем, что в 2019 году мы живем в таком Европейском Союзе, где люди тонут в Средиземном море. Мы знаем, где они находятся, мы знаем где они тонут, и мы им совсем не помогаем. Мы даже останавливаем людей, которые хотят помочь. И это то, чего я не хочу видеть в Европейском Союзе ".

Euronews: "Ограничить количество? Да или нет?"

Ска Келлер:"Какое количество?"

Euronews: "Количество беженцев и мигрантов, которые могут приехать в Европу".

Ска Келлер:"Дело в том, что тому, кто нуждается, ты не можешь сказать, что ты 1001-й человек, и мы тебя не берем. Ты не можешь наложить ограничение на беженцев".

Ска Келлер также подвергла критике миграционное соглашение между ЕС и Турцией. Что же касается вопроса о новом председателе Еврокомиссии, по ее мнению, настало время перемен.

Ска Келлер:"У нас никогда не было женщины-председателя Комиссии, и я думаю, что время пришло. Также настало время общей, равноправной Комисси".

Сегодня гость программы "Политика без цензуры" - Ска Келлер, планирующая стать председателем Еврокомиссии. В ближайшее время мы познакомим вас с другими политиками.