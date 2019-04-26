Скончалась актриса Элина Быстрицкая

В Москве скончалась Элина Быстрицкая. Недавно актриса отметила свой 91-й день рождения.

Звезда послевоенных фильмов и одна из первых красавиц советского киноэкрана, Элина Быстрицкая родилась в еврейской семье в Киеве. После войны училась в Киевском институте театрального искусства и уже в начале 1950-х годов начала играть в театре, а затем и в кино. В середине 50-х годов Быстрицкая постоянно проживает в Москве.

За плечами актрисы более тридцати ролей на сцене Малого театра и два десятка кинообразов, среди которых роль Аксиньи в "Тихом Доне" (1958 г), а также роли в фильмах "Добровольцы" (1958), "Всё остаётся людям" (1963) и "Николай Бауман" (1967).

Народная артистка СССР (1978), Быстрицкая была лауреатом многочисленных наград и государственных премий. Автор автобиографических книг "Встречи под звездой надежды" (2005) и "Звезды на небе" (2017). Творчеству актрисы посвящены документальные фильмы "Элина Быстрицкая. Портрет одной весны" (1987) и "Элина Быстрицкая. Звезда эпохи" (2013).