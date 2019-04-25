Спецмеры для Ким Чен Ына

В условиях строжайшей секретности и усиленных мер безопасности проходит саммит Россия-КНДР.

Владимир Путин принимает Ким Чен Ына в спортивном кампусе Дальневосточного федерального университета, доступ куда ограничен пропускным режимом.

По всему Приморью действуют специальные меры, к которым власти попросили жителей отнестись с пониманием. Временно закрыта акватория бухт в районе острова Русский. Некоторые дороги оцеплены. Ведётся тщательный досмотр автомобилей.

Ким Чен Ын прибыл в страну в среду на бронепоезде, который после перегнали в пригород Владивостока, где он находится под охраной северокорейских спецслужб.

Помимо официальной части и переговоров, для гостя предусмотрена и культурная программа. Так, его ждут в Приморском океанариуме, который будет закрыт для посещений в пятницу, и на спектакле Приморской сцены Мариинского театра, который объявил об ограничении парковки.

Угощать его намерены традиционными русскими блюдами, готовить которые, как предполагается, будут повара самого Ким Чен Ына.