Меч для президента: завершился саммит Россия – КНДР

Гарантию суверенитета назвал Владимир Путин главным условием при денуклеаризации корейского полуострова после саммита Россия - КНДР.

Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном заявил, что альтернативы мирному разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова нет и быть не может. Свою личную беседу с северокорейским лидером он назвал обстоятельной. Ким Чен Ын, в свою очередь, выразил выразил надежду на то, что его диалог с Путиным, начавшийся в конструктивном ключе, продолжится в таком же духе.

"Это прежде всего дело КНДР. Если ей будет достаточно гарантий только со стороны США или со стороны соседа с юга - Республики Кореи - ну, хорошо. Если этого будет недостаточно, мне думается, что именно так и будет, то такой формат шестисторонних переговоров будет очень востребован для того, чтобы разработать эту систему международных гарантий безопасности Северной Кореи", – заявил по окончанию саммита Владимир Путин.

Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Завершился саммит ужином, где гостям предложили традиционным борщом и пельменями из оленины, и не обошелся без обмена подарками. Северокорейский лидер получил в качестве сувенира от Владимира Путина набор стаканов с подстаканниками и настоящую шашку. В ответ Ким Чен Ын вручил российскому президенту корейский меч.

Несмотря на то, что переговоры двух лидеров прошли в положительно ключе, эксперты заявляют, что подвижек в решении ядерной проблемы Северной Кореи не ожидается.