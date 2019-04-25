"Хьюстон" вышел в полуфинал Западной конференции НБА

"Хьюстон Рокетс" победил "Юту Джаз" в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и вышел в четвертьфинал.

Встреча, состоявшаяся в Хьюстоне, завершилась победой хозяев паркета - 100:93 (20:20, 26:22, 29:27, 25:24). Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Рокетс".

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 26 очков. Клинт Капела оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. У Криса Пола и Эрика Гордона по 15 очков.

В составе "Юты" 18 очков у Ройса О’Нила. Дабл-дабл на счету Рики Рубио (17 баллов и 11 результативных передач) и Джея Краудера (15 очков и 10 подборов).

В полуфинале Западной конференции "Хьюстон" встретится с победителем противостояния "Голден Стэйт Уорриорз" с "Лос-Анджелес Клипперс" (3-2). Пока впереди команда из Окленда.