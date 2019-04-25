О надеждах на евроскептиков и националистов

После выборов в Европарламент расстановка сил в ЕС может значительно измениться. Философ, советник бывшего председателя Европейского совета Хермана Ван Ромпея Луук ван Мидделаар рассказал "Евроньюс" о своем взгляде на развитие Союза.
Согласно прогнозам, христианские демократы и социал-демократы понесут значительные потери на выборах. Стефан Гроуб, корреспондент "Евроньюс", поинтересовался у полиолога, ждет ли центристов более радужное будущее.
Избрание Дональда Трампа на пост президента США, британский "брексит" - все это стало для мировой общественности полной неожиданностью. По мнению эксперта, на этом "сюрпризы" не закончатся:
Чтобы обеспечить победу демократии, нужна реальная оппозиция, отмечает философ. А, значит, необходимо наладить диалог между теми, кто выступает "за" и "против" самого Евросоюза. Эксперт продолжает:
Попытаются ли они разрушить ЕС изнутри или изменят свой подход, чтобы повлиять на союзную политику. Пока вопрос остается открытым.