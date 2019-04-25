О надеждах на евроскептиков и националистов

После выборов в Европарламент расстановка сил в ЕС может значительно измениться. Философ, советник бывшего председателя Европейского совета Хермана Ван Ромпея Луук ван Мидделаар рассказал "Евроньюс" о своем взгляде на развитие Союза.

Согласно прогнозам, христианские демократы и социал-демократы понесут значительные потери на выборах. Стефан Гроуб, корреспондент "Евроньюс", поинтересовался у полиолога, ждет ли центристов более радужное будущее.

"Если под центристами понимать те две партии, что входят сегодня в "большую коалицию", то нет. Она не выдержит проверку выборами. Но это и к лучшему. Ведь тогда для получения большинства в Европарламенте потребуется союз трех или даже четырех партий. А значит, возможностей для закулисных сделок у этих двух политических сил станет меньше. В таком случае, нас ожидают более открытая дискуссия и большее количество политических конфликтов. Если же центристами называть еще и консерваторов, некоторых "зеленых" и либералов, то да - их позиции не пошатнутся", - считает философ.

Избрание Дональда Трампа на пост президента США, британский "брексит" - все это стало для мировой общественности полной неожиданностью. По мнению эксперта, на этом "сюрпризы" не закончатся:

"Возможно, в скором времени нам придется стать свидетелями конфронтации между США и Китаем. Борьба за демократию, ценности либерализма, политические свободы, свободу СМИ в таких странах, как Венгрия, также до сих пор не окончена. Возможно, ее кульминация как раз и наступит в ближайшие пять лет".

Чтобы обеспечить победу демократии, нужна реальная оппозиция, отмечает философ. А, значит, необходимо наладить диалог между теми, кто выступает "за" и "против" самого Евросоюза. Эксперт продолжает:

"Государства должны иметь право не соглашаться с политикой ЕС в той или иной области. До сих пор мы наблюдаем обратную тенденцию: голоса недовольных почти не слышны, критика воспринимается как нарушение установленного порядка. Несогласным говорят: "Вы все не так поняли". Или того хуже: "Вы плохие европейцы". Но ведь для демократических дебатов нужны те, кто выступает против, но при этом остается внутри системы, принимается другими членами. Вот поэтому у меня немало надежд на новый созыв Европарламента: интересно будет посмотреть, как себя поведут евроскептики и националисты".

Попытаются ли они разрушить ЕС изнутри или изменят свой подход, чтобы повлиять на союзную политику. Пока вопрос остается открытым.