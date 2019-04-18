Прогноз расклада сил в Европарламенте

За 5 недель до выборов в Европейский парламент из него поступили новые данные о вероятном распределении мест. Правоцентристы и социалисты потеряют по 37 своих депутатов. Наоборот, укрепят своих позиции популисты, особенно из фракции "Европа свободы и прямой демократии", а также либералы.

Опять на коне Найджел Фараж . Его партия «Брексит» может стать крупнейшим представителем Соединённого королевства, хотя оно пока не выходит из Евросоюза.

На втором месте, очевидно, будут лейбористы, сумма опросов по всему ЕС пока дает им лидерство. За ними следуют консерваторы.

Но по прогнозу Европарламента, "Брексит» подскочит на 27 процентов, опередив и лейбористов, и тори. На подъёме также британские либерал-демократы и "зелёные".

"Евроскептики рассчитывали достичь большого успеха на этих выборах, - говорит эксперт Юан Хили. - Но набирает силу новая группа депутатов британского парламента, отколовшихся от консерваторов и лейбористов. Она выступает за то, чтобы страна осталась в Евросоюзе. До выборов остается больше месяца. Могут даже заявить о себе новые партии. Но вряд ли «Брексит» Фаража способна на на ещё больший рывок, чем она совершила. Этой партии опросы и так отдают почти четверть голосов. Сказывается система пропорционального представительства, которая не является нормой для Великобритании".

Британцы, которые надеялись, что участие в европейских выборах исключит "брексит", теперь всё больше требуют повторного референдума или так называемого "народного голосования".