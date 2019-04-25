Audi Nines-2019: новый рекорд Дэвида Уайза

Это не олимпийские ко́льца, а четыре ко кольца́ компании Audi: на заснеженных курортах австрийского Тироля проходят соревнования по горнолыжным видам спорта Audi Nines-2019.

Новым мировым рекордом здесь вновь отличился двукратный олимпийский чемпион Дэвид Уайз. Американский фристайлист выпрыгнул с разгонки на 11,7 метров выше десятиметровой пирамиды - в прыжках такого типа это ещё не удавалось никому.

"Наверное, это действительно страшно, - ответил Уайз на вопросы журналистов после приземления. Но в какой-то момент в голове включается автопилот, так что ты даже не позволяешь себе бояться, и действуешь уже не разумом, а на грани сумасшествия".

На нынешних Audi Nines представлен настоящий звёздный состав: в соревнованиях среди женщин блистает австрийская сноубордистка Анна Гассер, также золотой медалист Олимпиады, приехали и десь и медалисты чемпионатов мира, участники Олимпиад швейцарцы Андри Рагетти и Фабиан Бёш.

Вот уже более 8 лет Audi - партнер Чемпионата мира по горнолыжному спорту и более 20 лет поддерживает лыжные ассоциации и национальные лыжные команды по всему миру. Так, в В России Audi организует ежегодный любительский турнир по горным лыжам и сноуборду Audi quattro Winter Cup. В этом году его участники боролись за главный приз: 6 поездок в Австрию на Audi Nines-2019.