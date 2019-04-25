Кампания в защиту дизеля

За въезд в город Бохум на старой, чадящей машине, в наши дни можно поплатиться штрафом или общественным порицанием. После того, как Федеральный административный суд Германии и Евросоюз объявили, что дизельный выхлоп содержит слишком много вредных веществ, местные власти вводят ограничения на использование таких моторов ради защиты здоровья людей и окружающей среды.

Но не все немцы отвергают изобретение своего соотечественника Рудольфа Дизеля.

«Многие наши клиенты неохотно пересаживаются на автомобили, работающие на бензине, вспоминают, что прежние были надёжнее, - говорит владелец станции техобслуживания Уве Йенрих. - Их раздражает путаница, которую создают все эти синие и зелёные зоны с разным уровнем выбросов. Я тоже считаю такие меры бессмысленным. Но главное - водителям новые машины обходятся всё дороже. Подозреваю, что так автопроизводители хотят побольше заработать. По-моему, это нечестно. "

Правая партия "Альтернатива для Германии" использовала такое недовольство в своей предвыборной кампании. Её активисты развешивают рекламные щиты по всей стране с призывом остановить дискредитацию дизельных двигателей, которая, якобы, делает немцев беднее и угрожает национальной промышленности.

«Дизель потребляет на 15% меньше топлива, и наносит меньше ущерба экологии, чем бензиновые двигатели, — говорит член АДГ Кристиан Лозе. - Некоторые политические партии, такие как « зелёные», хотят полного запрета дизельных автомобилей к 2030 году, что чревато огромной потерей рабочих мест в нашем автопроме. Мы пытаемся этого не допустить. Немецкие дизельные моторы - самые эффективные и чистые в мире. Не верьте тем, кто называет дизель грязным".

В ряде стран ЕС цены на дизельное топливо повышают опережающими темпами, активисты климатического движения могут облить краской заправленные им машины.