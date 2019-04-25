Дизельная контратака. Съезд ульта. Симпатии и страх

_Программа "Вкратце из Брюсселя": _

Кампания в защиту дизеля

Власти Германии и общественные борцы за чистоту воздуха пытаются ограничить использование дизельных моторов. Противоположную позицию занимает партия АдГ и некоторые водители. Автопроизводителей подозревают в извлечении выгоды из перехода на бензин.

Съезд ультраправых

В Праге собрались в четверг руководители крайне правых партий Европы. Выступили, в частности, глава Национального объединения Франции Марин Ле Пен и Герт Вилдерс из голландской Партии свободы. Министр внутренних дел Италии и лидер "Лиги" Маттео Сальвини прислал видеообращение.

Эти популисты рассчитывают добиться беспрецедентного успеха на выборах в Европарламент и собрать в нём мощную фракцию - семью, как они выражаются.

Симпатии и страх

Более половины граждан Евросоюза питают к нему положительные чувства. Об этом сообщила социологическая служба “Евробарометр”. Треть опрошенных ею в 27 странах-членах (кроме Великобритании) сказали, что их одолевают сомнения при мыслях о ЕС.

Надежду и уверенность испытывают соответственно 28 и 27%. Только 5 процентов признали, что Союз вызывает у них страх.

Предвыборная агитация Европарламента

За месяц до выборов в Европарламент он попытался в помощью видео побудить людей к голосованию. Короткометражный фильм под названием «Выбери свое будущее» показывает напряженные моменты появления на свет детей.

Авторы призывают европейцев проявить гражданскую ответственность и подумать о новом поколении. Ведь по сути для него нынешнее поколение выбирает своих представителей в высший законодательный орган ЕС.