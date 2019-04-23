Спилберг против Netflix

Минюст США предупредил Академию кинематографических искусств и наук,

что любые попытки запретить или ограничить права фильмов Netflix и других видеосервисов быть номинированными на Оскар могут нарушить антимонопольное законодательство.

Ранее режиссер Стивен Спилберг заявил, что весь контент, выходящий в онлайн-кинотеатре Netflix, считается телевизионным и не может претендовать на награды киноакадемии США.

Их предел, по мнению режиссера, награды "Эмми", но никак не "Оскар".

"Я не думаю, – сказал Спилберг. – Что фильмы, которые показали лишь в паре кинотеатров в течение недели, должны быть квалифицированы для наград киноакадемии"

Netflix поспешил ответить режиссеру в "твиттере":

"Мы любим кино, но так же мы любим давать доступ к нему людям, которые не могут себе позволить пойти в кинотеатры, причем для всех одновременно, а также давать режиссерам больше возможностей для несения искусства в массы"

В феврале этого года картина "Рома" производства Netflix стала победителем в трех из 10 номинаций премии "Оскар", в том числе "лучший режиссер" и "лучший фильм на иностранном языке"