Серия плей-офф НБА: "Голден Стэйт" продолжает победное шествие

"Голден Стэйт Уорриорз" продолжает победное шествие в серии плей-офф НБА. Очередной матч первого раунда прошёл в воскресенье в "Стэйплс-центре". Под напором команды соперников не смог устоять "Лос-Анджелес Клипперс", уступив гостям 105-113.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Голден Стэйт" Кевин Дюрант с 33 очками. 32 - у его партнёра по команде Клэя Томпсона.

Стефен Карри, оформивший дабл-дабл, сделал 10 подборов и положил в копилку победителей 12 очков. Столько же набрал защитник "Клипперс" Патрик Беверли. А лучшим снайпером команды хозяев был назван новичок Шэй Гилджес-Александер с 25 очками.

"Голден Стэйт" увеличил отрыв в серии, счёт которой - 3-1.

Пятый поединок состоится в четверг в Окленде.