Восток и Запад сошлись: показ мод в Карачи

Под восточные мотивы, но в ритме мировых площадок высокой моды прошёл в пакистанском Карачи показ весенне-летних коллекций как от молодых, так и от уже ставших иконами стиля кутюрье. В субботу свои модели представил Дом Мод "Вардха Салим". Работы этого бренда обрабатываются вручную, расшиваются камнями и золотой нитью.

"Вся идея запуска бренда заключается в том, чтобы возродить ремесла, которыми мы богаты", - говорит модельер Вардха Салим.

Знаменитый в Пакистане модельер Сана Сафиназ Sana черпает вдохновение в моде 80-х годов, создавая образ сильный, но бесконечно женственный: широкая линия плеч, ткани набивные и однотонные, отголоски стиля 80-х в причёсках, и даже музыка дефиле подобрана под стать.

"Просто потрясающий показ! Мне понравилось тут всё, - говорит эта зрительница.- А больше всего - коллекция Хаади Хаас, потому что в ней пакистанские традиции так тесно переплетаются с современными".

В пакистанкой моде Восток и Запад, кажется, наконец сошлись: яркие цвета, смелые сочетания, современные силуэты с традиционной отделкой. Индустрия моды в Пакистане считается эталоном для стран Южной Азии.

"Этот показ мод демонстрирует, что Пакистан - гораздо больше, чем проблема терроризма, нечто большее, чем просто фундаментализм, - говорит модельер и эксперт в вопросах моды Ризван Бейг. - Здесь становится ясно, что люди действительно заинтересованы в торговле, что они создают торговые марки, работают над тем. чтобы создать сильную базу предложений на любой спрос".