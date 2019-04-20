Убийство журналистки связывают с "Новой ИРА"

В Северной Ирландии по делу об убийстве журналистки задержаны двое мужчин.

Лайра Макки была убита в четверг во время массовых беспорядков и стрельбы в городе Лондондерри. По версии полиции, за этим могла стоять группировка "Новая Ирландская республиканская армия"

Кадры, на которых запечатлен момент стрельбы, были опубликованы накануне.

В ходе беспорядков полицейские машины закидывали камнями, бутылками и самодельными взрывными устройствами. Они начались после того, как полиция задержала человека по подозрению в шантаже, а также участии в запрещенной организации.

По делу об убийстве журналистки "на основании закона о противодействии терроризму" были задержаны двое мужчин — 18 и 19 лет.

Редактор американского издания Mediagazer Лайра Макки писала книгу об исчезновении молодых людей в напряженные времена этнополитического конфликта в Северной Ирландии.

21 год назад было подписано Белфасткое соглашение, установившее хрупкое политическое равновесие в Северной Ирландии и положившее конец трем десятилетиям кровопролитных столкновений в регионе.

Но в последние месяцы в регионе в разгар "брексита" активность радикалов возросла с новой силой. В январе группировка "Новая Ирландская республиканская армия" в том же Лондондерри устроила теракт, взорвав автомобиль рядом со зданием суда. По словам полиции, вероятнее всего, "Новая ИРА" также причастна к смерти журналистки.

Сотни людей в субботу почтили минутой молчания память Макки.

"Этого не может быть. Смерть Лайры не должна быть напрасной, потому она была ярким светом для всех остальных, и ее наследие будет жить в жизни, которую она оставила позади", – сказала партнер Макки Сара Кэннинг.

На акции памяти присутствовали и ЛГБТ-активисты. Макки стала известна после выхода автобиографической книги об подростках-гомосексуалах в католической Ирландии.

"Я держу этот флаг в память о Лайре. Активиста, журналиста, человека мира и женщины, которая не должна была умереть в 29 лет", – сказала лидер ирландской партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд.