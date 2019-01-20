Взрыв в Северной Ирландии: новая эра – "Новая ИРА"?

Два человека были арестованы по подозрению в причастности к взрыву в городе Лондондерри в Северной Ирландии.

Как заявили в полиции, основная версия инцидента - теракт, а ответственна за него - "Новая Ирландская республиканская армия".

"Очевидно, что прошлой ночью была предпринята попытка убить людей в этом городе. Я должен подчеркнуть, что бомба была заложена в автомобиль в Лондондерри, затем его припарковал человек, который впоследствии сбежал. И предназначался этот взрыв жителям города и местной полиции", – заявил заместитель главного констебля полицейской службы Северной Ирландии Марк Хэмилтон.

"Новая ИРА", по словам полиции, "как и большинство раскольнических республиканских группировок в Северной Ирландии, малочисленна и по большей части никого не представляет и стремится обратно затянуть людей туда, куда они не хотят возвращаться".

Речь идет о Белфастском соглашении 1998 года, установившем хрупкое политическое равновесие в Северной Ирландии и положившем конец трем десятилетиям кровопролитных столкновений в регионе.

Избежать жертв при взрыве удалось благодаря своевременным действиям полиции, которая, получив сообщение о заминированном автомобиле, успела эвакуировать несколько сотен человек из близлежащих кварталов меньше чем за 15 минут.