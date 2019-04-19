«Аурусы» без камуфляжа

Российские парадные кабриолеты «Аурус» появились без камуфляжа. В пятницу на репетиции в подмосковном Алабине с них впервые сняли маскировочные чехлы.

В этом году «Аурусы» сменят на Красной площади ЗиЛы, прослужившие несколько десятков лет.

Перед шествием в честь Дня Победы запланированы полтора десятка репетиций. В параде на Красной площади примут участие более полутора сотен единиц техники во главе с танком Т-34. Уже в ближайшие дни машины отправят в Москву на спецстоянку.

Генеральная репетиция запланирована на 7 мая.