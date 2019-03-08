"Брутальный" лимузин Путина едет в Европу

Российский производитель лимузинов проекта «Кортеж» выходит на международный рынок. Автомобили для экспорта представлены на автосалоне в Женеве в двух вариантах: чёрный бронированный лимузин и золотой седан. Глава минпромторга Денис Мантуров подчёркивает, что на таких автомобилях президент Владимир Путин ездит с мая прошлого года, участвуя в развитии проекта:

_«Он регулярно делает замечания и мы их записываем. Он внёс некоторые изменения в конструкцию, связанные, скажем так, с гидравлической системой. Мы сделали подвеску достаточно мягкой и он попросил внести поправки, чтобы сделать её, я бы сказал, жёстче, даже брутальнее».

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Серийное производство российских автомобилей представительского класса собираются наладить в Татарстане. К седану и лимузину в линейку моделей хотят добавить внедорожник и минивэн. Предполагается, что экспорт машин в Европу начнётся в 2021 году. В министерстве промышленности говорят, что уже видят, цитата, «горячий интерес» у потенциальных дилеров.