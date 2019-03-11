Россияне - самые быстрые альпинисты в мире

Сборная России победила в командном зачете чемпионата мира по ледолазанию, прошедшем в Кирове.

За звание лучших 78 спортсменов из 21 страны мира боролись в течение трех дней.

В дисциплине "скорость" в женском и мужском соревнованиях весь пьедестал почета заняли представители российской сборной.

У женщин лучшими стали Мария Толоконина, Наталья Савицкая и Валерия Богдан.

У мужчин первые три места за Владиславом Юрловым, Антоном Сухаревым и Антоном Немовым.

В дисциплине "трудность" среди мужчин лучшими вновь оказались российские спортсмены, первое место у Николая Кузовлева, второе - у Максима Томилова, третье - у Алексея Маршалова.

Среди женщин первое место заняла спортсменка из Южной Кореи Шин Вун Сен, обойдя россиянку Марию Толоконину на 0,11 секунды, третье место за Марьям Филипповой, также из России.