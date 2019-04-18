Сборная Шотландии меняет тренера

Алекс Маклиш уволен с поста главного тренера сборной Шотландии. Об этом объявили в национальной футбольной ассоциации.

"Решение вступает в силу немедленно", - говорится в официальном заявлении. Причиной его стало "отсутствие ожидаемого прогресса в игре команды".

Маклиш возглавил её в феврале прошлого года. Шотландцы под руководством 60-летнего специалиста выиграли пять из 12 матчей.

В рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2020 сборная уступила Казахстану с разгромным счётом 0:3.

6 сентября под руководством нового наставника, чьё имя пока не оглашается, шотландцы сыграют с россиянами.