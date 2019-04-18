"В гости с ночёвкой" к французскому виноделу

В преддверии европейских выборов наш журналист Стюарт Отс решил пообщаться с французским виноделом, чтобы узнать, чего он ожидает от них. Мы открываем цикл программ " В гости с ночёвкой".

Стюарт едет в гости к молодому виноделу Ксавье Жерару, который живет в предместье Лиона. Вместе с ним Стюарт и его телефон (в роли оператора) проведут целый день в его винных угодьях.

Пр приезду Ксавье сразу везет нас на склон Корбери.

"Мы выращиваем виноград в этих местах с I-го века, и за такую долгую историю у нас, конечно, как и в Римской Империи, например, были как взлеты, так и падения", - говорит Ксавье.

Мы наблюдали за работой винодела, но недолго. Ксавье предложил нам, в шутку, отработать ужин и предложил поработать вместе с ним.

"Ксавье был великодушен и не заставил меня работать до ночи, чтобы мы успели вернуться и посетить винодельню", – говорит Стюарт на фоне изумительного заката.

По приезду Ксавье выносит вино, датированное сентябрем 1984 года, что совпадает с месяцем и годом рождения обоих. Но это 1,5-литровая бутылка...

"Нас только двое, а мы слишком стары для такой "вечеринки". Поэтому я лучше позову друзей, чтобы они разделили с нами эту бутылку", – шутит Ксавье.

Готовясь к ужину - шикарному говяжьему стейку - у нас есть время обсудить плюсы и минусы Европы.

"Евросоюз, прежде всего, поддерживает мир между народами. И это главное! Но кроме того, это и открытый рынок. И я считаю, что все мы работаем совместно, не конкурируя между собой", – делится своим видением ЕС Ксавье.

В гости приходит Уилл. Он британец, и на вопрос Стюарта: "Кем ты себя считаешь, европейцем или британцем?", – тот отвечает: "Больше британцем, чем европейцем". На тот же вопрос Ксавье отвечает: "Конечно, я француз".

Время идти ко сну и Ксавье выделяет мне небольшую спальню. У Стюарта есть с собой спальный мешок. На утро Стюарт встает рано и выспавшимся, Ксавье к тому моменту уже давно на ногах.

Сразу после завтрака Ксавье отправляется по делам в свой винный магазин, а затем мы едем встречаться с его друзьями и есть кровяную колбасу.

На вечеринке я решил провести квиз о Евросоюзе.

По итогу, имя президента Еврокомиссии никто не смог назвать. Но вот дела у простых европейцев с населением и количеством стран ЕС обстоят намного лучше - практически сразу Стюарт услышал правильные ответы: "500 млн человек "и "28 стран-членов".

Визит подходит к концу. Стюарт благодарит Ксавье за гостеприимство и отправляется домой.