Почему Нотр-Дам не могли тушить с воздуха

В понедельник вечером 15 апреля весь мир наблюдал в соцсетях и по многим ТВ-каналам за огнём, охватившим жемчужину мировой архитектуры Собор Парижской Богоматери. Свою идею тушения огня тут же высказал в твиттере президент США Дональд Трамп, предложивший использовать для тушения воздушные средства транспортировки больших объёмов воды. Тем не менее французские власти тут же отрицательно отреагировали на эту идею.

"Ужасно смотреть на мощный пожар в соборе Нотр-Дам в Париже. Возможно, для тушения следует использовать воздушные цистерны с водой. Нужно действовать быстро!" - написал Трамп в твиттере, пока центральный шпиль собора был ещё на своём историческом месте.

Французская служба гражданской обороны тут же отреагировала, написав, что не будет использовать воздушные водосливные устройства, которые обычно используются для тушения лесных пожаров, потому что вес большого объёма воды может разрушить всё древнее здание.

"Сотни пожарных парижской пожарной охраны делают все возможное, чтобы взять под контроль страшный пожар #Нотр-Дам, - отмечено в твиттере гражданской службы безопасности. - Используются все средства, за исключением водометных самолетов, которые, в случае их применения, могут привести к обрушению всей структуры собора".

Четыре раза на аккаунте французской службы в твиттере появлялись контр-аргументы против идеи борьбы с пламенем с помощью воздушных водосливных устройств.

"Все средства [тушения огня] задействованы, за исключением технически неподходящих самолетов Canadair в тушении этого вида пожара, - пояснила Французская служба гражданской обороны, - Сброс воды с воздуха может привести к обвалу всей конструкции".

Согласно объяснению французских властей, доставка больших объёмов воды с воздуха может быть контрпродуктивной для сохранения элементов собора, поскольку "вес воды и инерция падения могут сильно ослабить структуру Нотр-Дама и одновременно нанести ущерб соседним зданиям.

Огонь быстро распространился по готическому строению, что привело к обвалу шпиля и больших частей крыши. Точная причина возгорания пока не известна, было начато расследование по факту "случайного разрушения в результате пожара", сообщила парижская прокуратура.

Виктор Гюго о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Пожар в культовом парижском соборе уничтожил центральную часть 800-летнего здания, имевшую в основе конструкции из дерева, что привело к обрушению главного шпиля древнего храма.

Пожар шокировал парижан и туристов, наблюдавших за агонией одного из самых известных в мире зданий, сооружённого в 1482 году. Нотр-Дам стал центральной "опорной точкой" в сюжете знаменитого романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", опубликованном в 1831 году.

На страницах романа Гюго описывает сцены, весьма напоминающие пожар, объявший парижский храм в минувший понедельник. Вот как описывал Гюго сцену, в которой Квазимодо защищает собор от бродяг:

«Все устремили взгляды на верх собора. Глазам бродяг явилось необычайное зрелище. На самой верхней галерее, над центральной розеткой, между двух колоколен, поднималось яркое пламя, окруженное вихрями искр, - огромное, беспорядочное, яростное пламя, клочья которого по временам вместе с дымом уносил ветер. Под этим огнем, под темной балюстрадой с пламенеющими трилистниками, две водосточные трубы, словно пасти чудовищ, извергали жгучий дождь, серебристые струи которого сверкали на темной нижней части фасада.

По мере приближения к земле оба потока жидкого свинца разбрызгивались, как вода, льющаяся из лейки. А над пламенем громадные башни, у которых одна сторона была багровая, а другая - совершенно черная, казалось, стали еще выше и достигали безмерной величины отбрасываемых ими теней, тянувшихся к самому небу.

Украшавшие их бесчисленные изваяния демонов и драконов приобрели зловещий вид. Они словно оживали на глазах, в колеблющихся отблесках пламени. Змеиные пасти растянулись в улыбку, рыльца водосточных труб словно заливались лаем, саламандры раздували огонь, драконы чихали, задыхаясь в дыму. И среди этих чудовищ, пробужденных от своего каменного сна бушующим пламенем и шумом, было одно, которое передвигалось и мелькало на огненном фоне костра, точно летучая мышь, проносящаяся мимо свечи.

Этот невиданный маяк, наверное, разбудил дровосеков на дальних холмах Бисетра и испугал их гигантскими тенями башен собора, плясавшими на поросших вереском склонах».