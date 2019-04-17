Scala Sancta: со Святой лестницы снят деревянный "чехол"

Впервые почти за триста лет паломники в Ватикане поднимаются по отреставрированному, без деревянной защиты, мрамору Scala Sanсta, Святой лестницы, по которой по преданию, Иисус Христос шел на суд к римскому прокуратору Потию Пилату в Иерусалиме. Считается, что реликвию привезла в Рим Елена, мать римского императора Константина, разрешившего исповедовать христианство. Есть и предположения, что святыня попала в Вечный город после разрушения Иерусалима римлянами (в I веке нашей эры). Во время работ мастера нашли записки и различные предметы, оставленные паломниками.

Паоло Виолини, реставратор: "Как только мы открыли первую ступеньку и увидели крестик, стало понятно, что мы обнаружим дальше. То, что открылось нам, должно было стать доступным не только узкому кругу людей. Эту необыкновенную конструкцию должны увидеть верующие".

По 28 ступеням верующие поднимаются на коленях, прочитывая на каждой по молитве и вспоминая Иисуса Христа.

Мила Агроз приехала с Филиппин. "Это прекрасно, что у меня появилась возможность подняться по этой лестнице. Я здесь, чтобы поведать Богу о моих страданиях, чтобы озвучить свои просьбы, и совершить молитвы".

Мраморные ступени будут открыты до девятого июня. Затем деревянный "чехол" вернут на место. Мрамор, истоптанный паломниками "накрыли" в 1723 году по решению Папы Римского Иннокентия XIII.