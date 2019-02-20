Жертвы священников-педофилов собрались в Ватикане

В Ватикане обсудили проблему педофилии среди католических священников, а также конкретные меры по защите несовершеннолетних в церкви. Папа Франциск признал, что до сих пор было мало сделано для решения этого вопроса.

Глава Римско-католической церкви неоднократно встречался с жертвами священников-педофилов и публично просил прощения за их преступления.

Ассоциации жертв хорошо отзываются об этой встрече.

Фил Савиано, активист из США:

"Я считаю, что всё прошло очень плодотворно, организаторы очень внимательно отнеслись к нашим требованиям и предложениям. Я, в частности, передал послание архиепископу Шиклуна, в котором я хотел донести, что именно он может сделать, чтобы эффективно бороться с этой проблемой и, к моему большому удивлению, он внимательно меня выслушал" .

За день до начала съезда католических иерархов американские активисты собрались на площади Святого Петра, чтобы потребовать конкретных действий от Ватикана и остановить насилие, которое покрывалось десятилетиями.

Тим Леннон, глава ассоциации жертв священников-педофилов SNAP:

"Меня изнасиловали и подвергли жестокому обращению, когда мне было 12 лет. Епископ знал того, кто это сделал. Этот священник занимался тем же в трех других приходах, затем его перевели в наш. Иначе говоря, этого можно было бы избежать, если бы епископ принял правильное решение".

Мэри Диспенса прилетела в Ватикан из Сиэтла. Ей до сих пор тяжело вспоминать о случившемся.

"В детстве я любила ходить в церковь, но в семь лет меня изнасиловал священник нашего прихода. И в этот момент во мне что-то изменилось, я перестала быть ребенком. В 1947 я была первой в его списке, затем он продолжал насиловать детей еще, как минимум, четыре десятилетия. Это немыслимо. Именно поэтому мы здесь, именно поэтому мы хотим остановить насилие", - говорит женщина.

Многие ассоциации жертв продолжают обвинять и уличать церковь, а также настаивать на отлучении от служения не только священников-педофилов, но и всех вышестоящих иерархов, которые покрывали эти преступления.