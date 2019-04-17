Сербская граница на замке: ЕС помогает справиться с потоком мигрантов

Согласно статистике, миграционный поток на Балканах в последние несколько месяцев заметно снизился, но все же через этот регион время от времени в основном беженцы с Ближнего Востока пытаются попасть в Евросоюз.

Сербский город Вране на границе с Северной Македонией стоит на пути мигрантов в Европу.

В рамках помощи Сербии со стороны ЕС пограничный контроль там усилен венгерской полицией, в основном для выявления нелегальных мигрантов и торговцев людьми.

На границе Сербии и Северной Македонии присутствует контингент из 15 офицеров венгерской полиции. Они патрулируют сербскую приграничную зону. В то же время 30 офицеров работают на границе между Северной Македонией и Грецией, вычисляя тех, кто пытается проникнуть в Евросоюз нелегально.

Венгерская сторона кроме людских привезла в Сербию с собой и технические ресурсы - патрульные автомобили, инфракрасные камеры и камеры ночного видения.

Иштван Хайду - командующий венгерским контингентом - рассказал нам, что все они добровольцы. Им нелегко проводить месяц вдали от дома, родины, семьи, но для них этот опыт бесценный.

При этом полицейские полномочия выполняет сербская сторона.

Евросоюз в 2018 году выделил Сербии грант в размере 28 млн евро на усиление пограничного контроля, главная цель которого - снижение организованной преступности и нелегальной миграции.