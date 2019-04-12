Италия: мигрантам - нетёплый приём

"Наше путешествие в преддверии европейских выборов продолжается. И мы следуем в Милан - город, через который на протяжении многих и многих лет следуют потоки мигрантов. Именно о миграции сегодня и пойдет речь. Жаркие споры ведутся о ней в Италии и Европе в целом. Мы выслушаем разные мнения о новых правилах, утверждённых правительством, из-за которых просителям убежища теперь гораздо сложнее получить статус защищённых международным правом", - передаёт наш корреспондент Елена Каваллоне.

Мы спускаемся в миланское метро, где встречаем Мерси, которая только что отработала смену в ресторане быстрого питания.

Три года назад она покинула родную Нигерию и через Ливию добралась до Италии. Рассказывать о проделанном пути девушке трудно. На её запрос о предоставлении убежища было отвечено отказом. Теперь она рискует стать нелегалом.

"Я чувствую себя отвергнутой. Что очень неприятно. Поскольку это вовсе не то, чего я ожидала. Приехав сюда, я многое сделала. Я пытаюсь забыть о прошлом, идти вперед, жить лучше, чем тогда. Но сталкиваюсь со множеством проблем, главная причина которых - отсутствие документов", - рассказывает Мерси Обох, просительница убежища из Нигерии.

Мерси участвовала в европейской программе по трудоустройству, реализуемой совместно с мэрией Милана и профсоюзами. Она призвана помогать беженцам и просителям убежища в поисках работы. Наш собеседник - координатор проекта - утверждает, что он приносит свои плоды.

"Но теперь результаты, которых мы добились, поставлены под сомнение из-за последнего указа Сальвини. Так как с отменой гуманитарной визы все те, кто идет по пути интеграции теперь рискуют потерять вид на жительство и работу”, - поясняет Маурицио Бове, координатор программы CISL.

В Италии проживает примерно 600 000 нелегалов. НПО предупреждают, что это число может возрасти из-за новых правил. Между тем, многие в этой стране считают, что Италия вынуждена решать проблему нелегальной миграции в одиночку. И нововведения помогут ей в этом.

"Скажем так, Евросоюз попросту оставил Италию одну в плане законодательства. Там сказали: у вас есть порт недалеко от Африки, вот и разбирайтесь с этой проблемой сами. Хотя, на мой взгляд, они должны предложить более справедливую систему распределения миграционного бремени по всему континенту", - говорит этот итальянец.

"Когда они оказываются в море, мы не можем позволить им умереть. Но когда они становятся ношей для нас, то все ждут, что мигрантов распределят равномерно в том числе по другим странам. Вот Германия обещает многое. Правда, в итоге люди всё равно остаются у нас", - вторит ему ещё один прохожий.

Сегодня в Италии приём мигрантов - миссия в основном добровольцев и благотворительных организаций. Одна из них - "Дом милосердия"- на протяжении 15 лет помогает и итальянцам, и приезжим интегрироваться в общество. Некоторые считают, что миграционный вопрос давно стал инструментом политической борьбы.

"Атмосфера здесь царит такая: все хотят закрыться от внешнего мира, строить стены вместо мостов. Следуя этой логике, мы неизбежно окажемся в такой ситуации: мигрантов становится больше, а мы по-прежнему того не хотим. И проблему эту все равно придётся решать", - сетует Дон Мирджинио, представитель НПО "Дом милосердия".

Для этого, как здесь говорят, можно начать с малого. В "Доме милосердия" мигрантам оказывается медицинская помощь, их кормят и поят. Здесь они обретают крышу над головой и главное - понимание того, что они не одиноки в своей беде.

Что ж, а мы направляемся в Верону, в поисках новых историй.