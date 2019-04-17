«Пятилетка Нотр-Дама»

Президент Франции Эмманэль Макрон призывает и обещает восстановить собор Парижской богоматери «ещё краше, чем был», в течение пяти лет. Колоссальные средства, необходимые на это, по данным СМИ уже, в общем, собраны: огромные пожертвования сделали богачи и крупные компании Франции.

Однако архитекторы не уверены, что в «пятилетку» удастся уложиться. Закрыть крышу Нотр-Дама, по их словам, несложно; гораздо дольше займут работы по диагностике состояния древнего сооружения, пережившего пожар: выдержат ли каменные стены хоть какие-нибудь новые работы.

Пока нет уверенности даже в том, что можно без опаски просто ходить внутри собора.

Роджер Льюис, архитектор:

«Пять лет — вполне реальный срок для отдельных частей здания, в частности той же крыши. Конструкции там изначально деревянные, их можно восстановить даже быстрее чем за пять лет. Но до того, как начнутся любые работы, всё равно придётся провести исследования, убедиться, что несущие конструкции стабильны».

После пожара в Париже сильно забеспокоились в Вене: собор святого Стефана, символ столицы Австрии и всей страны, пережил даже более крупный пожар — в самом конце Второй мировой войны. Так же выгорела крыша, вместе с ней колокольня, колокол XVIII века, упал и раскололся.

Реконструкция — с учётом послевоенного времени — заняла больше пяти лет:

Вольфганг Цетнер, главный архитектор собора святого Стефана:

«Разрушения были гораздо более масштабными. Восстановление заняло довольно много времени. Через четыре года уже была готова новая крыша, но ещё несколько десятилетий продолжались реставрационные работы и устранение небольших повреждений».

Деревянную конструкцию сводов в ходе той реконструкции заменили на стальную. Но опасность повторения трагедии, по словам архитекторов, остаётся высокой: в «Штеффи», как собор называют венцы, до сих пор нет автоматической пожарной сигнализации, связанной с ближайшими пожарными частями.

Так что теперь же решено установить самый современный комплекс пожарных датчиков вдоль всей крыши. До того ныне существующую систему будут регулярно проверять.