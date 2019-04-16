Софтбол против преступности

В Лавендер Хилл старается лишний раз не заглядывать даже полиция: уровень преступности в этом пригороде Кейптауна один из самых высоких в Южной Африке. Но местные жители решили бороться с повсеместным употреблением наркотиков и насилием по-своему - при помощи мяча. Спортивная секция по софтболу при местной школе быстро завоевала популярность, и не только у детей. В 2012 году здесь появился первый софтбольный клуб.

"Если бы ни софтбол, вряд ли бы нам удалось помочь кому-то из этих детей. Нашему клубу есть чем похвастаться: двое наших игроков даже поступили в вуз - в Университет Западной Капской провинции", - говорит Говорит главный тренер Марлен Петерсен.

Для большинства членов команды Лавендер Хилл высшее образование - недоступная роскошь. Но софтбол дарит им надежду на лучшее будущее: 5 девушек из 9 играют сегодня за команду провинции Западный Кейп, причём 3 - еще и за молодежную сборную ЮАР. Но софтбол для них - больше, чем спорт.

"За последние два года мы все очень сблизились. Мы теперь одна семья - и на поле, и за его пределами. Сегодня мы вместе бежим по полю, завтра придем друг другу на помощь, если понадобится. Сила, динамика - все это в наших руках", - говорит член команды Эрин Петерс.

К тренировкам, которые проходят по вечерам в понедельник, среду и пятницу, девушки подходят очень серьёзно. Матчи играются по выходным.

Команда Лавендер Хилл входит в смешанную лигу, и это значит, что её игрокам, которым от 14 до 19 лет, приходится зачастую противостоять спортсменам двое старше себя. Но их это не останавливает,

"Мы все понимаем, как трудно жить в Lavender Hill. А потому видеть, как девочки возвращаются на поле каждую неделю, полностью выкладываются - просто счастье для всех нас. Я верю в их будущее", - говорит болельщица Марша О'Рейли.

Софтбол вошёл в программу Олимпийских Игр - 2020 в Токио, и игроки Лавандер Хилл тренируются с ещё большим упорством. Силы придаёт им олимпийская мечта.