Предвыборный манифест Марин Ле Пен

Французский крайне правой политик Марин Ле Пен представила в Страсбурге манифест и программу своей партии "Национальное объединение" к европейским выборам.

Она предлагает, в частности, заменить тесный Евросоюз некоей "Европой наций", основанной на сотрудничестве между государствами посредством многосторонних соглашений:

«Мы обязуемся освободить нации от Союза, который их душит, лишает суверенитета и серьезно подрывает демократию", - сказала Марин Ле Пен.

Её сторонники считает нужным упразднить Еврокомиссию, главный орган исполнителной власти. Такую идею называет губительной для Союза немецкий зелёный евродепутат:

«Еврокомиссия привержена нашим общим интересам, - сказала Ребекка Хармс. - Отменить, уничтожить этот институт, означало бы нанести фатальный удар по нормальному функционированию Евросоюза».

Ле Пен выступает также за реформу высшего законодательного органа ЕС. По её мнению, евродепутаты должны быть подотчетны парламентам своих стран. Французский либерал-демократ считает, что на первом место нужно ставить общие задачи:

"Европарламент мог бы состоять из представителей национальных парламентов. Такой была его формула до 1979 года. Но я не думаю, что это сработало бы теперь, - сказал Жан Артуи. - Европарламент стали бы собранием национальных эгоизмов".

Французские ультраправые перестали призывать к отказу от евро и выходу из ЕС. По последним прогнозам, "Национальное объединение" получит в Европарламенте 20 мест — лишь на одно меньше, чем партия президента Эммануэля Макрона.