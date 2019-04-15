Социал-демократы празднуют победу

Оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) победила на парламентских выборах в Финляндии по итогам подсчета почти 100% голосов, но с минимальным отрывом от ближайших соперников - "Истинных финнов", националистического движения, также представляющего оппозицию. Социал-демократы набрали 17,7%. У занявших второе место "Истинных финнов" - 17,5%.

Антти Ринне, председатель СДП: "Давайте, мои друзья, поведем финское общество к устойчивому климату, к устойчивой социальной и экономической политике. Мы можем привести финский народ к лучшему будущему — более справедливому будущему".

Председатель "Истинных финнов", которые используют в своей риторике тему недовольства миграцией, Юсси Халла-ахо оказался самым популярным кандидатом в стране - в Хельсинкском избирательном округе лидер националистов лично получил 30,5 тысяч голосов.

Юсси Халла-ахо, председатель партии "Истинные финны": "Спасибо за невероятную работу и атмосферу. Полтора года назад нашей партии пришлось пережить кризис. И за эту кампанию нам не стыдно. У нас был хороший список кандидатов, прекрасные программы и мы проделали отличную работу".

Впервые в истории Финляндии на выборах в парламент ни одна из партий не набрала 20% голосов избирателей. Окончательные официальные результаты будут опубликованы 17 апреля. После утверждения этих итогов лидеры партий должны начать переговоры для формирования правительственной коалиции большинства в парламенте, после чего назначить премьер-министра и членов кабинета.