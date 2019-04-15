"Хьюстон Рокетс" обыграл "Юту Джаз" в первом матче плей-офф НБА

"Хьюстон Рокетс" дома обыграл "Юту Джаз" в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча состоялась в Хьюстоне и закончилась со счётом 122:90 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Рокетс" Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 результативных передач. У его одноклубника Клинта Капелы 16 баллов и 12 подборов.

У гостей дабл-дабл из 22 очков и 12 подборов заработал центровой Руди Гобер.

По итогам регулярного чемпионата "Хьюстон" занял четвертое место в Западной конференции, "Юта" - пятое.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Хьюстона". Следующая встреча состоится в ночь на 17 апреля.