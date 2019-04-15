Ливерпуль помнит: 30-я годовщина трагедии на "Хиллсборо"

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон и лорд-мэр Кристин Бэнкс почтили память погибших во время давки на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде 15 апреля 1989 года.

30 лет назад в этот день проходил полуфинальный матч Кубка Англии по футболу между клубами "Ноттингем Форест" и "Ливерпуль".

В результате давки и плохо скоординированных действий полиции Шеффилда погибли 96 болельщиков "Ливерпуля", более 750 человек пострадали.

Судебное разбирательство этой трагедии идет до сих пор. По делу проходят 6 человек. Обвинения в непредумышленном убийстве были предъявлены ответственному за безопасность на стадионе шефу полиции Дэвиду Дакенфилду. Теперь обвинение в его адрес будет рассматривать Королевская прокурорская служба. Суд присяжных пришел к выводу, что трагедия произошла из-за допущенных серьезных ошибок местной полиции, а не из-за пьяных болельщиков, как утверждалось ранее.