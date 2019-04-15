Франция вновь выиграла ЧМ по футболу

Не прошло и года, как Франция вновь стала чемпионом мира по футболу. Правда, на этот раз участники турнира соревновались не на стадионе, а перед огромным экраном. В финале Кубка наций по киберфутболу французы обыграли аргентинцев. Домой победители увозят 40 тысяч долларов призовых.

REUTERS/Tom Jacobs

Ловкость рук вместо ловкости ног – участники турнира соревнуются на приставках Xbox и Playstatiom. В этом году чемпионат по виртуальному футболу прошел впервые. Организатором стала ФИФА. В турнире приняли участие дуэты из 20 стран, которые представляли шесть конфедераций – те же, что и в традиционном футболе.