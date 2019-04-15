Финляндия: ветер перемен

На парламентских выборах в Финляндии избиратели голосовали, ориентируясь на позиции политиков по вопросам иммиграции, здравоохранения, социального обеспечения и климата. Довольны ли финны исходом выборов?

"Что я думаю по этому поводу? Я считаю, что перемены, произошедшие вчера, нам давно уже были нужны", - уверен студент из Хаапавеси. Все правильно. Это верный выбор. Вопрос с рабочими местами должен быть решен".

Однако не все смотрят в будущее с оптимизмом. Некоторые считают, что удачное выступление на выборах "Истинных финнов", сторонников жесткой миграционной политики, может усложнить жизнь иностранцам.

"Мне сложно объяснить на английском... говорит Смера, работающая продавщицей, - "Ну, они хотят помогать все же больше именно финнам, нежели вообще всем, кто живет в Финляндии".

По итогам голосования, "Истинные финны" получили 39 мест в парламенте. Сорок - у победителей социал-демократов. Их лидер Антти Ринне заявил, что пока не готов сказать, с кем будет строить коалиционное правительство и ушел от ответа на вопрос о сотрудничестве с "Истинными финнами".