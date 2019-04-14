Новая "Мисс Россия" — Алина Санько

Обладательницей титула «Мисс Россия — 2019» стала жительница Азова Алина Санько. Её чествовали в финале конкурса красоты в подмосковном элитном комплексе Barvikha Luxury Village. Победительница говорила, что до конца не могла поверить в свой успех. Помимо титула «Мисс Россия-2019» Алине Санько досталась переходящая корона из белого золота с драгоценными камнями и премия 3 миллиона рублей.

В конкурсе участвовали 50 девушек. Не обошлось без интеллектуальных испытаний, выхода в вечерних платьях и выхода в купальниках.

На интеллектуальном конкурсе будущая «Мисс Россия» отвечала на вопрос о том, где она ищет вдохновение, когда нет настроения. Алина Санько рассказала, что рисует и вдохновляется всем вокруг: людьми, животными, красотой природы и архитектурой.