Британский конкурс красоты бросает вызов общепринятым канонам

Ожоги третьей степени, изъяны лица и рубцы: в британском Шеффилде пройдет конкурс "Мисс уникальная красота Великобритании", в котором женщины бросают вызов общепринятым канонам.

"Этот конкурс позволяет участникам радоваться друг другу и заявляет, что люди должны воспринимать красоту в разных формах, - сказала Euronews создательница конкурса Рошель Баррет. - Он также бросает вызов другим странам в том, что такое стандарты красоты".

Когда Баррет было восемь месяцев, няня опрокинула на нее чайник с кипящей водой. В результате 80% ее тела были покрыты ожогами третьей степени тяжести. Годами женщина закрывала шрамы одеждой и маскировала с помощью косметики, но в 2015 году решила поучаствовать в конкурсе "Мисс Карибы Великобритании".

"Я почувствовала такую силу, - сказала она. - Показав свои ожоги такому количеству людей, я подумала: "Если я могу так себя чувствовать, почему бы не подарить это чувство и другим людям с ожогами?"

Конкурс состоится 30 марта в Шеффилде, в нем примут участие шесть женщин. У каждой - своя физическая особенность и история принятия себя.

Максин Сайретт родилась с расщепленным нёбом, из-за которого у 33-летней женщины проблемы со слухом, зрением и речью. "Я решила участвовать в конкурсе, чтобы повысить внимание общества к людям с деформацией лица, - сказала Сайретт. - Я хотела бы, чтобы люди знали, что мы все одинаковы, независимо от того, как мы выглядим. Любая красота уникальна, и уникальная красота должна воспеваться обществом".

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