Темпы глобального роста замедляются

Замедление роста глобальной экономики может оказаться более значительным, чем это предполагалось ранее. Министры финансов и главы центробанков стран «Большой двадцатки» на встрече в Вашингтоне выражают обеспокоенность большой скоростью спада и рисками, связанными в том числе с протекционизмом и «торговыми войнами».

Таро Асо, министр финасов Японии:

«Глобальный рост продолжается, но медленнее, чем прогнозировалось в октябре. Баланс рисков остаётся смещённым в сторону понижения. Мы осознаем возможность того, что перспективы роста могут ухудшиться».

По данным МВФ, замедление коснулось 70% стран — при том, что полгода назад 75% экономик показывали стабильный рост:

Поуль Томсен, директор европейского департамента МВФ:

«Темпы роста ЕС очевидно замедлились по сравнению со статистикой шестимесячной давности, когда мы последний раз собирались на ежегодную встречу. Некоторая потеря темпов была, конечно, ожидаема, учитывая что в большинстве стран рост превышал потенциал. Тем не менее, нас удивила скорость спада».

В то же время финансисты предсказывают, что во второй половине года ситуация может выправиться, если страны продолжат проводить адаптивную политику и примут меры для стимулирования своих экономик.