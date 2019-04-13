Фараж готов для ответного удара

"Ответный удар" - под таким лозунгом Найджел Фараж вступает в кампанию по выборам Европарламента нового созыва. Он не скрывает, что надеется во главе своей "Партии Брексита" осуществить прорыв 23-26 мая. На первом предвыборном митинге в Бирмингеме он был настроен воинственно: "Я не должен был выступать перед вами, вы не должны были оказаться в этом зале: ничего из этого не должно было произойти! Мы должны были покинуть Евросоюз, но проклятье! После 25 лет борьбы, мне снова приходится вступать в бой, чтобы не позволить этим политикам провернуть подобное с нами, так что давайте ринемся в схватку"!

Фараж сообщил, что в субботу утром в букмекерской конторе поставил на победу партии Brexit тысячу фунтов стерлингов, и что ставка на такой результат составила один к трем.