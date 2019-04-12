«Жёлтые жилеты Форда»

Впервые после Пикалёво: сотрудники завода «Форд» под Петербургом вышли на акцию протеста против действий руководства.

В конце марта Ford объявил о масштабной реструктуризации, в результате которой в России должны быть закрыты два завода, а судьба третьего — обсуждается.

Рабочие утверждают, что предложенные им компенсации недостаточны, а дорабатывать приходиться в нечеловеческих условиях. Они уверены, что за пределами России заводы Форда так не поступают:

«Работодатель всячески пытается снизить выплаты, ставит какие-то непонятные условия, — я бы сказал, фашистские условия: болеть нельзя, с детьми на больничный уходить нельзя, необходимо выполнить план».

«Драконовские методы, драконовские требования выдвигают. Почему только к нам, почему только к нам в России такие требования и такое отношение?»

В Ленинградской области это первые массовые выступления рабочих за десяток лет. Рабочие обвиняют не только работодателя — почти уже бывшего — но и местное руководство. По их словам, несмотря на декларируемые программы соцпомощи, новую работу с таким иже условиями найти будет практически невозможно. Особенно тяжело придётся инвалидам и людям предпенсионного возраста.