Пожизненный бан за фанатскую кричалку

Скандалом обернулась фанатская кричалка о нападающем футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммеде Салахе. На видеозаписи, которая распространяется в социальных сетях, болельщики называют его по-английски бомбистом (bomber). В клубе это восприняли как оскорбление и проявление, цитата, «узколобой нетерпимости». «В футболе и в обществе нет места подобному поведению», — говорится в заявлении.

Если вы поступаете так, вас не должны пускать на стадион, как мне кажется, больше никогда в жизни, потому что это абсолютное непонимание жизни. Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля"

Несколько участников скандальной видеозаписи уже опознаны. Они оказались болельщиками «Челси», их не допустили на матч четвертьфинала Лиги Европы со «Славией» в Праге. О собственном расследовании в отношении фанатов сообщили в британской полиции.