Пожизненный бан за фанатскую кричалку

Скандалом обернулась фанатская кричалка о нападающем футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммеде Салахе. На видеозаписи, которая распространяется в социальных сетях, болельщики называют его по-английски бомбистом (bomber). В клубе это восприняли как оскорбление и проявление, цитата, «узколобой нетерпимости». «В футболе и в обществе нет места подобному поведению», — говорится в заявлении.
Несколько участников скандальной видеозаписи уже опознаны. Они оказались болельщиками «Челси», их не допустили на матч четвертьфинала Лиги Европы со «Славией» в Праге. О собственном расследовании в отношении фанатов сообщили в британской полиции.