Фукуока: день рекордов

Сборная США, возглавляемая 19-летним Нэтаном Ченом, лидирует по итогам второго дня Командного Кубка мира по фигурному катанию в японской Фукуоке. У американских фигуристов 91 очко, у хозяйки первенства - 79, сборная России занимает третье место с 70-ю баллами.

В пятнице Натан Чен занял первое место в произвольной программе, получив за прокат 199,49 балла. Вторым стал его соотечественник Винсент Чжоу, третьим - японец Сёма Уно. Россиянин Андрей Лазукин показал восьмой результат, Александр Самарин стал девятым.

Чену, двукратному чемпиону мира и бронзовому призеру Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, принадлежат два мировых рекорда: в произвольной программе (216,02) и по сумме программ (323,42).

Еще один мировой рекорд установили в пятницу четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Тем не менее, их результат в произвольной программе (135,82 балла), не позволил Франции подняться на третье место на подиуме.

Призовой фонд Кубка мира является крупнейшим в фигурном катании и составляет 1 миллион долларов.