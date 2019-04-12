Bauhaus отмечает 100-летний юбилей

Bauhaus - и учебное заведение, существовавшее в между двумя мировыми войнами, и художественное направление и стиль, возникшие в ту же эпоху, в этом году отмечают столетний юбилей.

В Германии подготовлены выставки, рассказывающие о влиянии стиля Bauhaus на развитие современного искусства, одна из них проходит в Берлинском музее фотографии.

Куратор Людгер Деренталь рассказывает: "Мы решили задаться вопросом - а что такое модернизм применительно к той эпохе, к 20-30-годам и к сегодняшнему дню. Мы рассматриваем под этим углом работы ряда европейских фотографов".

Название, которое было предпослано экспозиции кураторами, звучит как "Баухаус и фотография: новое видение современного искусства", выставка открыта в Берлине до конца августа.