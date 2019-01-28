Уроки школы Баухаус

В Германии продолжаются празднования в рамках фестиваля, посвящённого 100-летию со дня основания Высшей школы строительства и художественного конструирования — Баухаус.

В Берлине на тематической выставке можно увидеть мультимедийный проект, вдохновленный творчеством работавшего в знаменитой школе немецкого художника, дизайнера и хореографа Оскара Шлеммераю

Создательница проекта Диана Шнидермайер говорит: "100 лет назад школа Баухуас задумалась о взаимоотношениях человека и машины в контексте индустриализации и механизации. На эту тему Оскар Шлеммер поставил на сцене множество экспериментов. Ещё одним важным для нас аспектом стала концепция "тотального театра", предложенная одни из основателей школы, архитектором Вальтером Гропиусом, который 100 лет назад призвал к отмене барьеров между зрителями и сценой, к тому, чтобы зритель стал частью происходящего на сцене".

Учебное заведение просуществовало всего 14 лет — пришедшие к власти нацисты закрыли Баухуас в 1933 году.

Директор выставки Беттина Вагнер-Бергельт уверена: "Баухаус, благодаря своему подходу к миру и искусству, все ещё играет важную роль, мы ещё многому можем научиться у этой школы, даже несмотря на то, что спустя 100 лет её могли забыть".

Чтобы погрузиться в мир дизайна школы Баухаус, гости Берлина могут остановиться в посёлке Хуфайзен, построенном на юге столице по проекту архитектора Бруно Таута. Посёлок, послуживший прототипом социального жилья, в 2008 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.