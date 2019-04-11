Выборы в нижнюю палату парламента пройдут в семь этапов

В Индии к урнам для голосования придут сотни миллионов человек: в самой населенной демократии мира начался первый этап парламентских выборов. Избирательные участки открылись в 91-м округе. Наблюдатели полагают, что основная борьба развернется между двумя ведущими политическими силами : правящей "Индийской народной партией" и оппозиционным ей "Индийским национальным конгрессом".

Действующий премьер-министр Нарендра Моди во время кампании Фото Рейтер

Сможет ли "Индийская народная партия" повторить успех пятилетней давности, а действующий премьер Нарендра Моди занять пост второй раз подряд, когда ему противостоит Рахул Ганди, представитель пятого поколения династии Джавахарлала Неру, Индире Ганди он приходится внуком. В семье Рахула прадедушка, бабушка и его отец - все были премьер-министрами самой крупной с точки зрения населения - демократии мира.

В семье Рахула Ганди прадедушка, бабушка и отец были премьер-министрами Фото Рейтер

Ганди-мл. на протяжении избирательной кампании обвинял Моди в разрушении демократических институтов страны, заявляя, что "Индийская народная партия" разрушила судебную систему страны, наводнив суды - цитата - "своими людьми", принимающими решения в интересах правительства и властей.

Частично его обвинения поддерживают экономисты - свыше ста ученых подписали заявление, в котором поставили под сомнение данные официальной статистики. Специалисты полагают, что правительство манипулировало цифрами, исходят из своих политических интересов.

Выборы пройдут в 29 штатах Индии в семь этапов: последний назначен на 19 мая.

Избирателей в Индии считают сотнями миллионов человек Фото Рейтер

Подсчет голосов должен быть завершен к 23 мая. За 543 места в нижней палате парламента борются почти около 8 тыс. кандидатов.