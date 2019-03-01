Пакистан и Индия: деэскалация конфликта?

Пакистан освободил попавшего в плен пилота индийских ВВС.

Абхинандан Вартхаман уже вернулся на родину через единственный действующий между странами пограничный пункт "Вага".

В среду пакистанская армия сообщила, что сбила два самолета ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

В Нью-Дели, в свою очередь, заявили о воздушном бое, в результате которого обе стороны потеряли по истребителю, а командир звена ВВС Индии был взят в плен.

В распространенном по телеканалам Пакистана видеообращении пилот рассказывает, что пакистанские военные спасли его от самосуда после катапультирования, оказали первую медицинскую помощь. Также он отметил, что после проведенного времени в Пакистане он понял, что индийские СМИ преувеличивают факты.

14 февраля боевики группировки "Джаиш-е-Мухаммад" напали на колонну индийских военных, в результате чего погибли 45 человек.

В ответ 26 февраля авиация Индии атаковала учебно-тренировочный лагерь боевиков в подконтрольной Пакистану части Кашмира.

На следующий день пакистанские ВВС ударили по индийским военным объектам в северном штате Джамму и Кашмир.