Армия Судана объявила о роспуске парламента и отстранении президента от власти

"Режим Омара аль-Башира свергнут", парламент распущен, правительство отправлено в отставку, действие конституции приостановлено, гласит заявление армии Судана, обнародованое в четверг.

Власть отныне принадлежит военному совету, который будет управлять страной в течение двух лет, также говорится в нём. При этом в конце переходного периода планируется провести выборы.

Информагентство Reuters цитирует слова министра обороны о том, что президент, ранее объявивший о своей отставке, задержан. Он находится "в безопасном месте". Воздушное пространство и границы республики закрыты.

С середины декабря прошлого года Судан был охвачен народными протестами, вначале имевшими экономический характер: манифестанты призывали власти снизить цены на хлеб и на другие продукты питания.

Постепенно начали появляться и политические требования, которые касались смены режима практически единоличной власти Омара аль-Башира, находившегося на президентском посту уже 30 лет.

Как заявляют оппозиция и правозащитники, за несколько месяцев были убиты около 60 человек, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.