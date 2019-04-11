Лагард: "Отсрочка брексита продлевает период неопределённости"

Отсрочка выхода Соединённого королевства из Евросоюза позволяет избежать "ужасных последствий" неупорядоченного "брексита", но "продлевает период неопределённости".

Так прокоментировала глава Международного валютного фонда новость о том, что Брюссель согласился перенести дату развода на 31 октября.

На пресс-конференции в четверг Кристин Лагард заявила:

"Это устраняет риск выхода Великобритании из ЕС без сделки 12 апреля. С другой стороны, очевидно, что это продлевает период неопределённости. И ситуация тем самым не разрешается. Разве что откладывается "жёсткий брексит", который мы считаем ужасным исходом с точки зрения экономических последствий". Кристин Лагард директор-распорядитель МВФ

По её словам, у Великобритании теперь есть "больше времени на подготовку к любым сценариям развития событий".

Тем не менее, добавила Лагард, при продлении статьи 50-й замедление роста экономики страны неизбежно.