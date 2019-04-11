Лагард: "Отсрочка брексита продлевает период неопределённости"

Отсрочка выхода Соединённого королевства из Евросоюза позволяет избежать "ужасных последствий" неупорядоченного "брексита", но "продлевает период неопределённости".
Так прокоментировала глава Международного валютного фонда новость о том, что Брюссель согласился перенести дату развода на 31 октября.
На пресс-конференции в четверг Кристин Лагард заявила:
По её словам, у Великобритании теперь есть "больше времени на подготовку к любым сценариям развития событий".
Тем не менее, добавила Лагард, при продлении статьи 50-й замедление роста экономики страны неизбежно.