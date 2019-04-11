Арест Джулиана Ассанжа

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж задержан британской полицией в посольстве Эквадора в Лондоне, где скрывался почти 7 лет. Ордер на арест был выписан в 2012 году, когда австралиец нарушил условия досрочного освобождения.

Во время задержания полицейские применили силу. Закованный в наручники Ассанж несколько раз выкрикнул : "Великобритания должна сопротивляться". Его посадили в полицейский автомобиль и увезли в участок. Основатель Wikileaks предстанет перед Вестминстерским магистратским судом.

Полиция зашла в посольство с разрешения эквадорской стороны после того, как статус политического убежища Ассанжа был отозван.

"Сегодня я объявляю, что невежливое и агрессивное поведение г-на Джулиана Ассанжа, враждебные и угрожающие заявления его организации в отношении Эквадора и, особенно, нарушение международных конвенций привели ситуацию к тому, что предоставление убежище г-ну Ассанжу стало далее невозможным", - заявил президент Эквадора Ленин Морено.

Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа назвал Ленина Морено "самым большим предателем в истории страны" за отказ Джулиану Ассанжу в убежище. А организация Wikileaks обвинила Эквадор в нарушении прав человека.

В 2010 году в Швеции Джулиан Ассанж был обвинён в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. Обвинения австралиец называл политически мотивированными. После того как было решено экстрадировать его в Швецию, он в 2012 году укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, попросив политическое убежище. Ассанж опасался последующей депортации в США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

В 2016 г. рабочая группа ООН по произвольным задержаниям пришла к выводу, что Ассанж был фактически лишён свободы и призвала власти Швеции и Великобритании обеспечить ему свободу перемещения.

В 2017 году возбужденное в отношении Ассанжа уголовное дело в Швеции было закрыто, однако Великобритания настаивала на том, что он должен быть арестован из-за неявки в суд в Лондоне.