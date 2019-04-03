Эквадор предупреждает Ассанжа

Власти Эквадора обвинили Джулиана Ассанжа в нарушении условий пребывания в посольстве страны в Лондоне, где основателю портала WikiLeaks было предоставлено убежище в 2012 году.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил в беседе с журналистами: "Мистер Ассанж неоднократно нарушал условия соглашения, о которых мы договорились с ним и его командой юристов. Он делал это слишком часто. Мы не запрещаем ему выражать свое мнение, но он не может лгать или, что еще хуже, заниматься хакерством".

До этого эквадорский президент заявлял, что рано или поздно Ассанжу придется покинуть территорию дипломатической миссии.

Ассанж получил убежище на территории эквадорского посольства в Лондоне семь лет назад, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где против него было возбуждено уголовное дело. Ассанж также опасается, что его могут выдать США, где ему грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов.